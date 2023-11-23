Моуринью – об Анчелотти: «Только сумасшедший вроде меня может по своей воле уйти из «Реала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал возможный летний уход Карло Анчелотти из «Реала» в сборную Бразилии.

«Только сумасшедший вроде меня может покинуть такой большой клуб, как «Реал». Если тебя не увольняют. Я в 2013 году ушел из «Реала», хотя меня хотели оставить.

Я уверен, Анчелотти передумает [уходить летом в сборную Бразилии]» – цитирует Моуринью Фабрицио Романо в твиттере.