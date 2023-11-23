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    • Моуринью – об Анчелотти: «Только сумасшедший вроде меня может по своей воле уйти из «Реала»

    Моуринью – об Анчелотти: «Только сумасшедший вроде меня может по своей воле уйти из «Реала»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал возможный летний уход Карло Анчелотти из «Реала» в сборную Бразилии.

    «Только сумасшедший вроде меня может покинуть такой большой клуб, как «Реал». Если тебя не увольняют. Я в 2013 году ушел из «Реала», хотя меня хотели оставить.

    Я уверен, Анчелотти передумает [уходить летом в сборную Бразилии]» – цитирует Моуринью Фабрицио Романо в твиттере.

    • Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.
    • Он привел команду к 14-му титулу Лиги чемпионов.
    • Моуринью был в «Реале» в 2010-2013 годах.

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    Источник: «Бомбардир»

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