Моуринью – об Анчелотти: «Только сумасшедший вроде меня может по своей воле уйти из «Реала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал возможный летний уход Карло Анчелотти из «Реала» в сборную Бразилии.
«Только сумасшедший вроде меня может покинуть такой большой клуб, как «Реал». Если тебя не увольняют. Я в 2013 году ушел из «Реала», хотя меня хотели оставить.
Я уверен, Анчелотти передумает [уходить летом в сборную Бразилии]» – цитирует Моуринью Фабрицио Романо в твиттере.
- Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.
- Он привел команду к 14-му титулу Лиги чемпионов.
- Моуринью был в «Реале» в 2010-2013 годах.
Источник: «Бомбардир»