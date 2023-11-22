Моуринью – о возможном возвращении в «Реал»: «Зачем им думать обо мне?»

Главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью спросили про возможное возвращение в «Реал».

«Флорентино Перес очень умен, чтобы менять Карло Анчелотти на меня. У «Реала» супертренер, зачем им думать обо мне?

Я переживаю за «Реал». Анчелотти – идеальный тренер для клуба», – цитирует Моуринью Фабрицио Романо в твиттере.