Тетрадзе намекнул, что в России игроков ставят в состав «по блату»

Бывший игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался об уровне чемпионата России.

«Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить. Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело – отношение самих футболистов. Если молодой ещe по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьeзно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате. Для подготовки к выступлениям в той же Италии российский чемпионат – идеальный вариант.

Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе. А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет – только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом. Там тебя никто готовить не будет. И по блату, если по-простому, никто не даст играть. Нужно завоeвывать место», – сказал Тетрадзе.