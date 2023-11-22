Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Тетрадзе намекнул, что в России игроков ставят в состав «по блату»

    Тетрадзе намекнул, что в России игроков ставят в состав «по блату»

    Бывший игрок «Ромы» Омари Тетрадзе высказался об уровне чемпионата России.

    «Каждый футболист хочет играть в Европе за лучшие клубы. Но для того, чтобы уехать, сперва в России нужно себя хорошо проявить. Я не считаю РПЛ слабой лигой. У нас достаточно хороший, мощный чемпионат. Другое дело – отношение самих футболистов. Если молодой ещe по мячу не научился толком бить, а уже думает, как бы ему уехать в Европу, это несерьeзно. Сначала нужно заиграть в российском чемпионате. Для подготовки к выступлениям в той же Италии российский чемпионат – идеальный вариант.

    Я бы советовал ребятам 17-18-19 лет, мечтающим о Европе, не спешить. Лучше сперва здесь заиграть, проявить себя, стать лидером. После этого ему намного легче будет в Европе. А если ты в 20 лет уезжаешь и сидишь на скамейке, никакого развития не будет – только деградация. Если ехать, то уже готовым футболистом. Там тебя никто готовить не будет. И по блату, если по-простому, никто не даст играть. Нужно завоeвывать место», – сказал Тетрадзе.

    • Тетрадзе вскоре может возглавить «Аланию».
    • Тренер, будучи игроком, брал с владикавказцами чемпионат России.
    • У него 37 матчей за сборную России (1 гол).

    Новости по теме
    Жена Смолова похвасталась пышной грудью после рождения дочери
    Вратарь Кубы ответил, кто сильнее – Россия или Уругвай
    Акинфеев охарактеризовал себя тремя словами 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+