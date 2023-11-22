Луценко рассказал, как Мамаев в 17 лет нарушил закон по просьбе Евсеева

Бывший игрок «Торпедо» Евгений Луценко рассказал историю из 2000-х годов.

«Как меня забрали из академии «Торпедо» в основу в 17 лет? Нас с Мамаем начали подтягивать примерно в одно время. На одной из первых тренировок Паша подрался с Игорем Семшовым. Причeм из-за какой-то мелкой стычки. Для меня было удивительно: подросток полез на лидера команды. Паша не был безбашенным, но вспыльчивым – всегда.

Когда по-настоящему приняли в команде? Когда стал постоянно играть. Ребята начали брать с собой погулять, посидеть в ресторане. Когда «Торпедо» вылетело в ФНЛ, главным стал Ярцев – и позвал с собой Евсеева. Прилетели с какого-то выезда, едем в «Лужники» за вещами. Вадик к тому моменту уже всадил пару бутылочек пива. Заходим в раздевалку, он уже весeлый – кричит, смеeтся. Начинает переодеваться, а мы с Пашей сидим по бокам – тоже джинсы натягиваем. И тут Вадик говорит Мамаю: «Слышь, мастерок, а ты машину водить умеешь?» Он зачем-то сказал, что умеет, хотя ему было всего 17 лет! Вадик был краток: «Одевайся и этого длинного с собой бери».

Выходим из раздевалки – стоит огромный «Рендж Ровер» Вадика. Евсеев сел вперeд, я назад, а Мамай, у которого нет прав, за руль. Такой компанией поехали через всю Москву в «Оперу». Подъезжаем, Мамай начинает парковаться – по совету Евсеева заехал прямо на бордюр. Охранники выбегают, начинают махать руками – типа, так нельзя. Вадик своe открыл окно – и они сразу всe поняли: «Проезжайте, без проблем». Зашли в клуб, поднялись сразу на второй этаж – там была випка. Вадик танцевал, веселился, а нам было как-то неловко – мы с Вадимом даже не разговаривали. Просто сидели тупили. В итоге через какое-то время Евсеев сам к нам подошeл: «Тут ещe остался депозит, можете сидеть на него. А я поехал». И вот тогда мы наконец расслабились!» – поделился Луценко.

Мамаев провел за «Торпедо» в чемпионате 44 матча, забил 3 гола (2005-2007 годы).

Затем он ушел в ЦСКА.

Игрок завершил карьеру в прошлом году.

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