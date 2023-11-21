«Зенит» готов отпустить Ренана зимой, но при одном условии

«Зенит» не отдаст в аренду центрального защитника Роберта Ренана во время зимнего трансферного окна.

Петербургский клуб согласится только на полноценную продажу 20-летнего футболиста.

Сообщалось, что бразилец уже получил несколько запросов из Европы.

В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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