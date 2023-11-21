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    В Бразилии анонсировали уход защитника из «Зенита»

    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить команду в январе.

    20-летний футболист уже получил несколько запросов от европейских клубов.

    11% экономических прав на бразильца до сих пор принадлежат «Коринтиансу», и они рассчитывают заработать на его трансфере уже грядущей зимой.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

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    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2137

      Айболид 31 минуту назад

      Ну и руй с ним . Не оправдал . Оказанного ему високого довэрия .

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      Рейтинг: +5484

      Ziklop > Айболид 5 минут назад

      может Семак не на ту позицию ставит? в пару к Барриосу поставь и будет зверская парочка в центре.

      0
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      Рейтинг: +6634

      Питерский князь 1 час назад

      Не уйдет, если только 40 не дадут!
      :)))

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