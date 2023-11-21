В Бразилии анонсировали уход защитника из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить команду в январе.

20-летний футболист уже получил несколько запросов от европейских клубов.

11% экономических прав на бразильца до сих пор принадлежат «Коринтиансу», и они рассчитывают заработать на его трансфере уже грядущей зимой.