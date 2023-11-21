В Бразилии анонсировали уход защитника из «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить команду в январе.

20-летний футболист уже получил несколько запросов от европейских клубов.

11% экономических прав на бразильца до сих пор принадлежат «Коринтиансу», и они рассчитывают заработать на его трансфере уже грядущей зимой.

В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Игрок оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?