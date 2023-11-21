Угарте извинился за изображение минета в матче отбора ЧМ-2026: «Мне хотелось умереть, подумал, что я животное»

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте сожалеет о своем поступке во время игры с Аргентиной.
- Хавбек «ПСЖ» назвал Родриго де Пауля «сосалкой Месси», а потом изобразил минет.
- Его слова были прочитаны по губам.
- Уругвайцы победили действующих чемпионов мира со счетом 2:0.
«Когда я узнал, что мой жест стал вирусным, то ничего не понял. Потом я увидел, о чем речь, и мне захотелось умереть.
В тот момент я, видимо, не понимал, что делаю, поступил так неосознанно. Увидев этот жест, подумал, что я животное.
Иногда в порыве чувств я делаю то, чего не должен делать. Я не разговаривал с де Паулем, но, конечно, хочу извиниться», – сказал Угарте.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Le Parisien