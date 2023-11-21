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    • Угарте извинился за изображение минета в матче отбора ЧМ-2026: «Мне хотелось умереть, подумал, что я животное»

    Угарте извинился за изображение минета в матче отбора ЧМ-2026: «Мне хотелось умереть, подумал, что я животное»

    Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте сожалеет о своем поступке во время игры с Аргентиной.

    • Хавбек «ПСЖ» назвал Родриго де Пауля «сосалкой Месси», а потом изобразил минет.
    • Его слова были прочитаны по губам.
    • Уругвайцы победили действующих чемпионов мира со счетом 2:0.

    «Когда я узнал, что мой жест стал вирусным, то ничего не понял. Потом я увидел, о чем речь, и мне захотелось умереть.

    В тот момент я, видимо, не понимал, что делаю, поступил так неосознанно. Увидев этот жест, подумал, что я животное.

    Иногда в порыве чувств я делаю то, чего не должен делать. Я не разговаривал с де Паулем, но, конечно, хочу извиниться», – сказал Угарте.

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    Источник: Le Parisien

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    21.11.2023 21:30
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