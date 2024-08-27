«МЮ» и «ПСЖ» согласовали трансфер Угарте

Полузащитник Мануэль Угарте перейдет из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере за 50 миллионов евро + 10 миллионов евро бонусов.

Условия личного контракта Угарте были согласованы еще в июле – уругваец хотел перейти только в «Манчестер Юнайтед», а клуб не рассматривал других игроков в качестве альтернативы.