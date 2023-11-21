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    • В РФС высказались о вызове только двух игроков «Зенита» в сборную: «Как-то нелогично»

    В РФС высказались о вызове только двух игроков «Зенита» в сборную: «Как-то нелогично»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал малое представительство «Зенита» в составе сборной России.

    • В ноябре в национальную команду вызвали только Ивана Сергеева и Андрея Мостового.
    • Россия в понедельник разгромила Кубу со счетом 8:0 в товарищеском матче.

    «Это скорее вопрос к главному тренеру, который по совокупности обстоятельств, в том числе формы игроков, принимает решение о вызове тех или иных футболистов в команду.

    Тем не менее, по формальным признакам я соглашусь – как-то нелогично. «Краснодар» и «Зенит» – лидеры. Стабильное положение в таблице должно отражаться и на факторе вызова игроков, но такое решение тренерского штаба в этот раз.

    В «Зените» играет мало россиян? Играет столько же сколько у всех. Регламент для всех един. На других сборах бывает и по семь игроков «Зенита», – сказал Митрофанов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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