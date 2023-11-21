Агент рассказал о зарплате Бакаева в ОАЭ

Футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл, сколько зарабатывает Зелимхан Бакаев в «Аль-Вахде».
- Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».
- Cоглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.
- Статистика полузащитника: 6 матчей и 1 ассист.
– Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.
– Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.
– Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.
– Какие там зарплаты?
– Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».
– «Зенит» какую-то часть платит?
– Нет, это нормальная экономическая вещь.
Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?
Источник: «Это футбол, брат!»