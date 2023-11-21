Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Агент рассказал о зарплате Бакаева в ОАЭ

    Футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл, сколько зарабатывает Зелимхан Бакаев в «Аль-Вахде».

    • Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».
    • Cоглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.
    • Статистика полузащитника: 6 матчей и 1 ассист.

    – Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.

    – Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.

    – Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.

    – Какие там зарплаты?

    Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».

    «Зенит» какую-то часть платит?

    – Нет, это нормальная экономическая вещь.

    Новости по теме
    Аршавин объяснил, почему Бакаев ушел из «Зенита» 43
    Зелимхан Бакаев посетил вечер UFC в Абу-Даби
    Бакаев травмировался в матче Кубка лиги ОАЭ – его команда вылетела из турнира
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103116

      zigbert 2 часа назад

      Нормально так пристроился наш первопроходец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      life85 4 часа назад

      Может всё же первый российский футболист?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1978

      mahan 4 часа назад

      Бакаев очень сильно переоцененный футболист. И как игрок он уже давно закончил с футболом, на скамейки в Зените ему было очень комфортно.

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+