Агент рассказал о зарплате Бакаева в ОАЭ

Футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл, сколько зарабатывает Зелимхан Бакаев в «Аль-Вахде».

Клуб из ОАЭ в сентябре арендовал 27-летнего футболиста у «Зенита».

Cоглашение действует до конца сезона-2023/24 и не предусматривает опции выкупа.

Статистика полузащитника: 6 матчей и 1 ассист.

– Бакаев – первый русский футболист в эмиратской лиге. Для него это тоже ответственность.

– Почему вам кажется перспективным это направление? Вы о нем давно говорите.

– Оно в какой-то мере сообщающийся сосуд и может быть одним из сценариев развития [карьеры]. Нормальные, растущие деньги, особенно в Саудовской Аравии.

– Какие там зарплаты?

– Зарплаты высокие. В «Аль-Вахде» он получает не меньше, чем в «Зените».

– «Зенит» какую-то часть платит?

– Нет, это нормальная экономическая вещь.

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