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    Головин прокомментировал победу сборной России над Кубой

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Кубы.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.
    • Головин вышел в старте с капитанской повязкой. В его активе 1+1.

    «Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

    Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные.

    Честно сказать, поле плохого состояния. Но профессиональные игроки должны адаптироваться к любому полю. Особой проблемы не вижу.

    Мы с Федей [Чаловым] хорошо друг друга понимаем. Даже до чемпионата мира мы с ним часто играли, он вызывался в сборную. С Ваней Обляковым не так давно, как с Федей, но всe равно прекрасно друг друга понимаем на поле, поэтому было очень просто.

    С чем ассоциировалась Куба до матча? Я слышал только про кубинские сигары и волейбол», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.11.2023 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11886

      alex1951 7 часов назад

      Просил же ,не надо друзей-братьев унижать....нет один Х. напихали....
      Ну и дайте звание ЗМС .....и ордена идиоты...
      Это была простая выставочная игра....Э-ххххх....

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