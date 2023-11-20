Головин прокомментировал победу сборной России над Кубой

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Кубы.

Россияне выиграли со счетом 8:0.

Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.

Головин вышел в старте с капитанской повязкой. В его активе 1+1.

«Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Понятно, что это товарищеская игра, но это то, что мы сейчас имеем. Такие моменты нас возвращают в футбол.

Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные.

Честно сказать, поле плохого состояния. Но профессиональные игроки должны адаптироваться к любому полю. Особой проблемы не вижу.

Мы с Федей [Чаловым] хорошо друг друга понимаем. Даже до чемпионата мира мы с ним часто играли, он вызывался в сборную. С Ваней Обляковым не так давно, как с Федей, но всe равно прекрасно друг друга понимаем на поле, поэтому было очень просто.

С чем ассоциировалась Куба до матча? Я слышал только про кубинские сигары и волейбол», – сказал Головин.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?