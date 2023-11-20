Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Барселона» нашла замену для травмированного Гави в АПЛ

    «Барселона» подпишет нового полузащитника в январе в связи с серьезной травмой Гави.

    • Хавбек травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
    • У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.
    • Игрок перенесет операцию и пропустит от 7 до 9 месяцев.

    «Барса» считает оптимальным вариантом на замену Гави футболиста «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.

    Sport.es уточняет, что каталонцам нужна аренда полузащитника до конца сезона за сумму не более 2,5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Аршавин рассказал, философию какого топ-клуба Европы он хочет привить академии «Зенита» 18
    Стал известен точный диагноз Гави 3
    Тренер сборной Испании эмоционально прокомментировал травму Гави
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2023 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+