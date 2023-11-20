«Барселона» нашла замену для травмированного Гави в АПЛ

«Барселона» подпишет нового полузащитника в январе в связи с серьезной травмой Гави.

Хавбек травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).

У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.

Игрок перенесет операцию и пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Барса» считает оптимальным вариантом на замену Гави футболиста «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо.

Sport.es уточняет, что каталонцам нужна аренда полузащитника до конца сезона за сумму не более 2,5 миллионов евро.

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