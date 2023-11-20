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    • Агент назвал российские клубы, которые интересовались Файзуллаевым до трансфера в ЦСКА

    Агент назвал российские клубы, которые интересовались Файзуллаевым до трансфера в ЦСКА

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о переезде Аббосбека Файзуллаева в РПЛ.

    • В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 14 матчей, 1 гол, 6 ассистов.

    – По Файзуллаеву было сомнение у тренерского штаба ЦСКА, но небольшая сумма трансфера позволила это сомнение не так сильно ставить как проблему.

    Но успех Файзуллаева – это тоже тренерский штаб. Они изначально и думали, что это игрок, который через несколько лет... Мы, конечно, надеялись, но не верили, что все будет так быстро. Его предлагали и в другие клубы.

    – В «Локомотив»?

    – Нет. В «Локомотиве» знали, что есть такой игрок, но никогда ничего не говорили. Мы уговаривали «Динамо» взять Файзуллаева. Они промолчали.

    В апреле, после молодежного чемпионата Азии, где он стал лучшим игроком, ЦСКА заявил, что будет за ним следить, попросили сделать аренду.

    Было два клуба, кто очень его хотел и мучил нас. Это «Пари НН» и «Алания». У «Алании» очень хорошие скауты.

    – Зимой Файзуллаев не уйдет из ЦСКА?

    – Нет.

    – Появились слухи из Турции, три-четыре миллиона.

    – Я думаю, что за три-четыре миллиона ЦСКА даже думать не будет. Если Аббос продолжит так выступать и весной, то будет «икс три» к трем-четырем миллионам.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    20.11.2023 20:44
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