Агент назвал российские клубы, которые интересовались Файзуллаевым до трансфера в ЦСКА

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о переезде Аббосбека Файзуллаева в РПЛ.

В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 14 матчей, 1 гол, 6 ассистов.

– По Файзуллаеву было сомнение у тренерского штаба ЦСКА, но небольшая сумма трансфера позволила это сомнение не так сильно ставить как проблему.

Но успех Файзуллаева – это тоже тренерский штаб. Они изначально и думали, что это игрок, который через несколько лет... Мы, конечно, надеялись, но не верили, что все будет так быстро. Его предлагали и в другие клубы.

– В «Локомотив»?

– Нет. В «Локомотиве» знали, что есть такой игрок, но никогда ничего не говорили. Мы уговаривали «Динамо» взять Файзуллаева. Они промолчали.

В апреле, после молодежного чемпионата Азии, где он стал лучшим игроком, ЦСКА заявил, что будет за ним следить, попросили сделать аренду.

Было два клуба, кто очень его хотел и мучил нас. Это «Пари НН» и «Алания». У «Алании» очень хорошие скауты.

– Зимой Файзуллаев не уйдет из ЦСКА?

– Нет.

– Появились слухи из Турции, три-четыре миллиона.

– Я думаю, что за три-четыре миллиона ЦСКА даже думать не будет. Если Аббос продолжит так выступать и весной, то будет «икс три» к трем-четырем миллионам.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?