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    Карпин рассказал, чем ему нравится работа в сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какие эмоции у него вызывает работа с национальной командой.

    – В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?

    – Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их.

    Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию.

    • Карпин тренирует сборную с июля 2021 года.
    • Россия сегодня проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде (начало – в 19:30 мск).
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2023 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1686

      k611 12 часов назад

      Сейчас вообще красота. Деньги платят, турнирных задач нет. Так бы каждый работал.

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