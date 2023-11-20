Карпин рассказал, чем ему нравится работа в сборной России

Сейчас вообще красота. Деньги платят, турнирных задач нет. Так бы каждый работал.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какие эмоции у него вызывает работа с национальной командой.
– В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?
– Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их.
Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию.
- Карпин тренирует сборную с июля 2021 года.
- Россия сегодня проведет товарищеский матч с Кубой в Волгограде (начало – в 19:30 мск).
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.