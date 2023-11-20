Карпин рассказал, чем ему нравится работа в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, какие эмоции у него вызывает работа с национальной командой.

– В чем для вас заключается удовольствие от работы главным тренером сборной России? Это же удовольствие для вас, да?

– Прежде всего, да. Если бы были только обязательства, то понятно, такая работа не приносила бы удовольствие. Удовольствие доставляет работа с лучшими футболистами страны на данный момент, увидеться с ними и потренировать их.

Надеюсь, что они что‑то получают на этих сборах, ну и мы тоже получаем удовольствие и информацию.