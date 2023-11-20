Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Красич раскрыл, чем занимается после завершения карьеры

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич рассказал о своей жизни после ухода из футбола.

    «Живу сейчас в Сербии. Занимаюсь детьми. У меня три ребенка: 7, 9 и 13 лет. Жена пока не работает, и я отдыхаю после карьеры.

    Но скоро планирую вернуться к работе. У меня хорошие отношения с командой «Воеводины» из Нови-Сада. Так что, надеюсь, буду работать в этом клубе», – заявил 39-летний серб.

    • Красич был в ЦСКА с 2004 по 2010 год.
    • С командой он выиграл 11 трофеев.
    • Также балканец известен по выступлениям за «Ювентус» и «Фенербахче».

    Новости по теме
    Красич оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ
    Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон» 1
    Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА 3
    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2023 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Те КрасичИ кайфовали в России не только из за зарплаты... Не не так . Они кайфовали в России а не мучались из за зарплаты как сейчас. (если что я про своего говорю)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17540

      Алексей З 13 часов назад

      Хороший игрок был , пожелаем удачи !!!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+