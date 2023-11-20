Красич раскрыл, чем занимается после завершения карьеры

Те КрасичИ кайфовали в России не только из за зарплаты... Не не так . Они кайфовали в России а не мучались из за зарплаты как сейчас. (если что я про своего говорю)
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич рассказал о своей жизни после ухода из футбола.
«Живу сейчас в Сербии. Занимаюсь детьми. У меня три ребенка: 7, 9 и 13 лет. Жена пока не работает, и я отдыхаю после карьеры.
Но скоро планирую вернуться к работе. У меня хорошие отношения с командой «Воеводины» из Нови-Сада. Так что, надеюсь, буду работать в этом клубе», – заявил 39-летний серб.
- Красич был в ЦСКА с 2004 по 2010 год.
- С командой он выиграл 11 трофеев.
- Также балканец известен по выступлениям за «Ювентус» и «Фенербахче».