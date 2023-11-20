Красич раскрыл, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич рассказал о своей жизни после ухода из футбола.

«Живу сейчас в Сербии. Занимаюсь детьми. У меня три ребенка: 7, 9 и 13 лет. Жена пока не работает, и я отдыхаю после карьеры.

Но скоро планирую вернуться к работе. У меня хорошие отношения с командой «Воеводины» из Нови-Сада. Так что, надеюсь, буду работать в этом клубе», – заявил 39-летний серб.