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    • Божович раскритиковал МОК за позицию по Играм дружбы: «Это давление Запада, правда их не интересует»

    Божович раскритиковал МОК за позицию по Играм дружбы: «Это давление Запада, правда их не интересует»

    Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович раскритиковал МОК.

    Международный олимпийский комитет выступил против проведения Игр дружбы. Соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

    «Томас Бах высказался против организации Игр Дружбы? Все очень просто – глава МОК не может запрещать. Томас Бах не принимает решения! Он просто фигура, которая вроде бы представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал

    Это давление со стороны Запада. Они все немного странные: у них другой взгляд на спорт, и говорят, что угодно им, а правда их совершенно не интересует», – сказал Божович.

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    Источник: Sport24

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