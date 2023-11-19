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    Быстров раскритиковал игроков сборной России

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что некоторые игроки сборной России неуважительно относятся к национальной команде.

    «Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать.

    Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться – вот и все. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы», – сказал Быстров.

    • 20 ноября Россия сыграет в товарищеском матче с Кубой. Встреча пройдет в Волгограде, начало – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вова плавал, Вова знает... Прав на 200%!!!

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