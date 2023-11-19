Быстров раскритиковал игроков сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров считает, что некоторые игроки сборной России неуважительно относятся к национальной команде.

«Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать.

Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться – вот и все. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы», – сказал Быстров.