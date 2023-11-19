Смотреть прямую трансляцию матча сборной Испании против Грузии, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Испания: Симон, Гримальдо, Ле Норман, Торрес, Карвахаль, Мерино, Руис, Субименди, Мората, Уильямс, Торрес.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Грузия: Мамардашвили, Каландадзе, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Азаров, Кочорашвили, Чакветадзе, Квеквескири, Кварацхелия, Микаутадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Испания – Грузия
- Матч можно посмотреть на Матч! ТВ.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»