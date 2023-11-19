Смотреть прямую трансляцию матча сборной Испании против Грузии, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Испания: Симон, Гримальдо, Ле Норман, Торрес, Карвахаль, Мерино, Руис, Субименди, Мората, Уильямс, Торрес.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Грузия: Мамардашвили, Каландадзе, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Азаров, Кочорашвили, Чакветадзе, Квеквескири, Кварацхелия, Микаутадзе.

Главный тренер: Вилли Саньоль

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Испания – Грузия