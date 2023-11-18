В воскресенье, 19 ноября, Испания на своем поле сыграет с Грузией. Игру проведут в рамках 9 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Испания

Сборная Испании лидирует в группе А отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Команда имеет в своем активе 18 очков и обгоняет идущую на втором месте Шотландию на два балла. Выходцы с Пиренеев выиграли шесть матчей и в одной встрече проиграли. Команда забила 22 гола и пропустила 4 мяча – это лучший показатель в группе.

Грузия

Сборная Грузии идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков. Команда в семи играх группы выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Вилли Саньоля забили 11 голов и пропустили 15 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает шесть встреч, в которых пять раз выигрывала Испания, а в одном матче победу праздновала сборная Грузии. Испанцы забили в ворота соперника 16 голов, а Грузия ответила 3 мячами.

Прогноз на матч Испания – Грузия

Испания ожидаемо выиграет эту встречу. Предположим, команда наберет три очка с комфортным для себя счетом, Наша ставка: «тотал больше 2.5» (1.41). Также предположим, что Грузия не забьет ни одного гола. Наша ставка: «обе забьют – нет» (1.32).