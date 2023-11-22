Названа дата операции Гави на колене

Хавбек «Барселоны» Гави, получивший серьезную травму колена в матче отбора Евро-2024 с Грузией (3:1), перенесет операцию 28 ноября.
У 19-летнего хавбека были выявлены разрыв передней крестообразной связки и связанная с этим травма бокового мениска.
Сообщается, что операцию сделает доктор Жоан Карлес Монллау, ранее оперировавший Карлеса Пуйоля, Филиппе Коутиньо и Мартина Брейтуэйта.
- Гави может пропустить 7-9 месяцев.
- Полузащитник выбыл из строя до конца сезона и не сыграет на Евро-2024.
Источник: Marca