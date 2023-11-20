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    • Назван возможный размер компенсации для «Барселоны» за травму Гави

    Назван возможный размер компенсации для «Барселоны» за травму Гави

    «Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА за травму 19-летнего полузащитника Гави в рамках программы защиты клубов. Хавбек получил повреждение в отборочном матче Евро-2024 против Грузии (3:1).

    • Первое медицинское обследование показало, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки.
    • Сообщалось, что Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев.

    Сумма компенсации от ФИФА может составить от 3 082 200 до 4 315 080 евро. Максимальная сумма за травму одного игрока составляет 7,5 миллиона евро в год или 20 548 евро в день.

    Компенсация будет начисляться на 28-й день после травмы игрока и зависит от его фиксированной зарплаты. В данном случае она начнет рассчитываться с 16 декабря.

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    Источник: Mundo Deportivo

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