Тренер сборной Кубы высказался о матче с Россией

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо дал комментарии перед товарищеской встречей с Россией.

«К сожалению, мы прибыли без некоторых ключевых игроков, так как у них травмы. Однако у нас есть хорошие новости о возвращении Карелы Эспино, нашего лучшего защитника, и капитана Луиса Хавьера Параделы, которые восстановились после травм.

У нас большие надежды на этот матч. Мы постараемся выставить лучший состав.

Матч со сборной Россией был запасным вариантом? Нет, он всегда был в наших планах. Для меня большая честь встретиться с таким соперником.

Был также ещe один европейский соперник, который в конечном итоге не смог, поэтому мы сыграем только один матч – с Россией. Изначально в планах было два матча, но встретимся только с Россией.

Сборная России – команда отличного уровня. У вас высокий рейтинг и очень много талантливых игроков.

Упоминание некоторых из них было бы недооценкой других, но мы действительно знаем многих футболистов, хотя не уверены, что все они могут играть – понимаем, что у них также есть несколько травмированных», – сказал Кастильо.