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    Тренер сборной Кубы высказался о матче с Россией

    Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо дал комментарии перед товарищеской встречей с Россией.

    «К сожалению, мы прибыли без некоторых ключевых игроков, так как у них травмы. Однако у нас есть хорошие новости о возвращении Карелы Эспино, нашего лучшего защитника, и капитана Луиса Хавьера Параделы, которые восстановились после травм.

    У нас большие надежды на этот матч. Мы постараемся выставить лучший состав.

    Матч со сборной Россией был запасным вариантом? Нет, он всегда был в наших планах. Для меня большая честь встретиться с таким соперником.

    Был также ещe один европейский соперник, который в конечном итоге не смог, поэтому мы сыграем только один матч – с Россией. Изначально в планах было два матча, но встретимся только с Россией.

    Сборная России – команда отличного уровня. У вас высокий рейтинг и очень много талантливых игроков.

    Упоминание некоторых из них было бы недооценкой других, но мы действительно знаем многих футболистов, хотя не уверены, что все они могут играть – понимаем, что у них также есть несколько травмированных», – сказал Кастильо.

    • Россия примет Кубу на «Волгоград-Арене».
    • Матч пройдет в понедельник, 20 ноября, в 19:30 мск.
    • Игру обслужит белорусский судья.

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    Источник: «Чемпионат»

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