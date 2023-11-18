«Bonjour епта»: Мостовой выложил фото с уехавшим во Францию Кузяевым

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сфотографировался с бывшим одноклубником Далером Кузяевым.
- Сейчас оба футболиста готовятся в составе сборной России к матчу с Кубой.
- До лета 2023 года они вместе выступали за «Зенит».
- В прошлое межсезонье Кузяев ушел во французский «Гавр».
- Мостового тоже звали в Лигу 1, но трансфер не состоялся.
«Bonjour епта», – подписал Андрей совместное фото с Далером.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: телеграм-канал Андрея Мостового