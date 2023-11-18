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    • Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали»

    Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали»

    Андрей Канчельскис рассказал, что вингер Аббосбек Файзуллаев мог оказаться не в ЦСКА, а в «Локомотиве».

    «Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы.

    Файзуллаева вообще можно выделить и сказать, что это футболист очень хорошего уровня. Он уже выступает стабильно и показывает себя.

    Если захотят зимой купить Файзуллаева, то не знаю за сколько его стоит продавать ЦСКА. Дай бог, его «армейцы» смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов, и заработать на нем деньги.

    Адекватная ли эта сумма за Абосса? Адекватных денег в мире футбола сейчас нет, игроков покупают и за 100 миллионов. Поэтому любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Абосс выйдет на другой уровень», – заявил Канчельскис.

    • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 14 матчей, 1 гол, 6 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 3 часа назад

      Молодцы лейтенантики , хорошего игрока нашли, не то что Пеняев, узнал что им питерская помойка интересуется и сдулся, да еще и Рукаку избил, а тот гордость России

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