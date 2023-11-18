Канчельскис назвал футболиста ЦСКА, которого он предлагал «Локомотиву»: «Они его профукали»

Андрей Канчельскис рассказал, что вингер Аббосбек Файзуллаев мог оказаться не в ЦСКА, а в «Локомотиве».

«Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы.

Файзуллаева вообще можно выделить и сказать, что это футболист очень хорошего уровня. Он уже выступает стабильно и показывает себя.

Если захотят зимой купить Файзуллаева, то не знаю за сколько его стоит продавать ЦСКА. Дай бог, его «армейцы» смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов, и заработать на нем деньги.

Адекватная ли эта сумма за Абосса? Адекватных денег в мире футбола сейчас нет, игроков покупают и за 100 миллионов. Поэтому любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша. И ЦСКА сможет заработать, и Абосс выйдет на другой уровень», – заявил Канчельскис.