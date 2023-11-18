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    • Вратарь «Динамо» Лещук спрогнозировал, станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне

    Вратарь «Динамо» Лещук спрогнозировал, станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне

    Голкипер «Динамо» Игорь Лещук доволен ходом чемпионской гонки в российской Премьер-лиге.

    «Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если всe так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.

    Наверное, так и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже не так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много.

    В данной ситуации всe может быть. Возможно, чемпионат будет интересен до последнего тура.

    «Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Всe может быть. Ведь было уже такое. Всe когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», – сказал Лещук.

    • «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах РПЛ.
    • Петербуржцы идут на 2-м месте в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 2 балла.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +771

      Азбука 2 часа назад

      Ну Лещук известный фанат Краснодара))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 2 часа назад

      Да ты посмотри состав пимойки, у кого еще такие игроки в запасе, помойка будет шеньпиньоном. деньги уже уплачены, а ВТБ жалеет бабло

      0
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      Рейтинг: +6368

      Эном айс 4 часа назад

      Опять Лещук п.и з.дуна включил...(
      Пока молчал-играл неплохо..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6023

      neim 5 часов назад

      Господи, ещё один экстрасенс (((

      1
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