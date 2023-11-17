Карраскаль рассказал об эмоциях Лички после упущенной победы в матче с «Сочи»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал реакцию главного тренера команды Марцела Лички после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (3:3).
«Он, как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу, ведя в счете 3:1. Ведь самая большая ответственность лежит на нем. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать. Это показывает его характер, но у него всегда есть уважение к игрокам. Своими эмоциями он пытается сподвигнуть команду к более активным действиям, чтобы не давать сопернику шанс на ничью на последних минутах», – сказал Карраскаль.
- В матче с «Сочи» 6 ноября «Динамо» пропустило два гола в последние 30 минут.
- После той встречи Личка сказал, что зол и разочарован, признав: в критические моменты игры его команда не выдерживает ментально.
- «Динамо» находится на третьем месте в РПЛ после первого круга с 25 очками.
Источник: «Чемпионат»