Карраскаль рассказал об эмоциях Лички после упущенной победы в матче с «Сочи»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал реакцию главного тренера команды Марцела Лички после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (3:3).

«Он, как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу, ведя в счете 3:1. Ведь самая большая ответственность лежит на нем. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать. Это показывает его характер, но у него всегда есть уважение к игрокам. Своими эмоциями он пытается сподвигнуть команду к более активным действиям, чтобы не давать сопернику шанс на ничью на последних минутах», – сказал Карраскаль.