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    • Карраскаль рассказал об эмоциях Лички после упущенной победы в матче с «Сочи»

    Карраскаль рассказал об эмоциях Лички после упущенной победы в матче с «Сочи»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал реакцию главного тренера команды Марцела Лички после гостевого матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (3:3).

    «Он, как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу, ведя в счете 3:1. Ведь самая большая ответственность лежит на нем. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать. Это показывает его характер, но у него всегда есть уважение к игрокам. Своими эмоциями он пытается сподвигнуть команду к более активным действиям, чтобы не давать сопернику шанс на ничью на последних минутах», – сказал Карраскаль.

    • В матче с «Сочи» 6 ноября «Динамо» пропустило два гола в последние 30 минут.
    • После той встречи Личка сказал, что зол и разочарован, признав: в критические моменты игры его команда не выдерживает ментально.
    • «Динамо» находится на третьем месте в РПЛ после первого круга с 25 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2023 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:33

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