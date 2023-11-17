Названа команда, ради которой Анчелотти может покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет мадридский клуб по окончании нынешнего сезона. По данным Todofichajes, испанский клуб дал согласие на работу Анчелотти с национальной командой Бразилии.
- 64-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее он работал в клубе в 2013–2015 годах.
- Под его руководством мадридцы по два раза выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании.
- Сейчас «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 29 очками после 12 матчей.
- Сборная Бразилии летом сыграет в Кубке Америки.
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Источник: Todofichajes