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    • Названа команда, ради которой Анчелотти может покинуть «Реал»

    Названа команда, ради которой Анчелотти может покинуть «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет мадридский клуб по окончании нынешнего сезона. По данным Todofichajes, испанский клуб дал согласие на работу Анчелотти с национальной командой Бразилии.

    • 64-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее он работал в клубе в 2013–2015 годах.
    • Под его руководством мадридцы по два раза выигрывали Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат и Суперкубок Испании.
    • Сейчас «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании с 29 очками после 12 матчей.
    • Сборная Бразилии летом сыграет в Кубке Америки.

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    Источник: Todofichajes

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    17.11.2023 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 10:33

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      Рейтинг: +3033

      Dgad > sgtgbdjdnsvb 17 ноября, 14:01

      Не прошло)))ну и клоун кто на это поведется хоть

      0
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