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    • РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей

    РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей

    Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков оставил в силе решение палаты РФС по разрешению споров по делу в отношении полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

    «Отказать в удовлетворении жалобы футболиста Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года (по повторному заявлению аккредитованного РФС посредника Маньякова А.В. о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года в полном объеме», – говорится в сообщении.

    • В 2020 году Игнатов и агент Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя год футболист расторг контракт.
    • Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу игроков встал на его сторону.
    • В сентябре палата РФС по разрешению споров прекратила производство по делу, оштрафовала Игнатова и удовлетворила повторное заявление Маньякова в связи с неисполнением футболистом решения комитета по статусу игроков от 20 мая 2022 года.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    16.11.2023 19:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 1 час назад

      У него есть Брат 2?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      alefreddy 6 часов назад

      попал конкретно под агентов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      k611 10 часов назад

      Игнатову не надо было заключать договор с этим агентом. Фамилия сразу должна была насторожить игрока...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 часов назад

      За что агенту такие бабки!? Футболеры хотя бы бегают

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 6 часов назад

      видимо за то что тот 10млн отвалил чтобы Игнатова в основу взяли))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 10 часов назад

      Ничесе расклады

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      Чудны дела твои

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      С маньяками не шути)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 10 часов назад

      А что так можно было ?)

      2
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      Рейтинг: +334

      Боров мясной 10 часов назад

      Мафия агентов берет игроков в рабство!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Боров мясной 8 часов назад

      уже давно взяла, как спрут

      0
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