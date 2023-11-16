РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков оставил в силе решение палаты РФС по разрешению споров по делу в отношении полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Отказать в удовлетворении жалобы футболиста Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года (по повторному заявлению аккредитованного РФС посредника Маньякова А.В. о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года в полном объеме», – говорится в сообщении.