РФС обязал Игнатова расплатиться с агентом. Он требовал с игрока 9,5 миллиона рублей

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков оставил в силе решение палаты РФС по разрешению споров по делу в отношении полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.
«Отказать в удовлетворении жалобы футболиста Михаила Игнатова на постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года (по повторному заявлению аккредитованного РФС посредника Маньякова А.В. о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года). Оставить в силе постановление палаты РФС по разрешению споров от 27 сентября 2023 года в полном объеме», – говорится в сообщении.
- В 2020 году Игнатов и агент Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя год футболист расторг контракт.
- Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с Игнатова 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу игроков встал на его сторону.
- В сентябре палата РФС по разрешению споров прекратила производство по делу, оштрафовала Игнатова и удовлетворила повторное заявление Маньякова в связи с неисполнением футболистом решения комитета по статусу игроков от 20 мая 2022 года.
Источник: Официальный сайт РФС