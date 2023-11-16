Объявлен шорт-лист тренеров на Матч звезд Кубка России

Официальный телеграм-канал Кубка России запустил голосования по выборам тренеров команд Пути регионов и Пути РПЛ на Матче звезд турнира.
В шорт-лист Пути РПЛ попали Гильермо Абаскаль («Спартак»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Виктор Гончаренко («Урал»), Давид Деограсия («Оренбург»), Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Игнашевич («Балтика»), Валерий Карпин («Ростов»), Марцел Личка («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА).
Среди кандидатов Пути регионов Курбан Бердыев («Динамо» Махачкала), Вадим Евсеев («Кубань»), Александр Ешкин («Химик-Август»), Евгений Калешин («Акрон»), Игорь Колыванов («Текстильщик»), Дмитрий Кузнецов (2DROTS), Михаил Сальников («Динамо-Владивосток»), Эдуард Саркисов («Форте»), Андрей Талалаев («Химки»), Роман Шаронов («СКА-Хабаровск»).
- Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря на Live Арене в Сколково.
- В прошлом году в аналогичном матче команда Пути РПЛ победила команду Пути регионов со счетом 5:4. Футболисты провели два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.