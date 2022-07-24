Александр Ешкин
Тренер
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ешкин
|Команда
|Химик-Август
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 сентября 1982
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ешкин
|Команда
|Химик-Август
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 сентября 1982
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химик-Август
|22
|3
|11
|8
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Химик-Август
|3 : 2
|Урал-2
|30.07.2022
|Амкар-Пермь
|3 : 0
|Химик-Август
|07.08.2022
|Химик-Август
|1 : 1
|Тюмень
|14.08.2022
|Торпедо Миасс
|1 : 2
|Химик-Август
|21.08.2022
|Химик-Август
|0 : 5
|Динамо
|27.08.2022
|Химик-Август
|0 : 1
|Иртыш
|03.09.2022
|Химик-Август
|0 : 1
|Челябинск
|10.09.2022
|Носта
|3 : 1
|Химик-Август
|18.09.2022
|Химик-Август
|2 : 3
|Новосибирск
|25.09.2022
|Оренбург-2
|0 : 0
|Химик-Август
|01.10.2022
|Зенит-Ижевск
|2 : 0
|Химик-Август
|09.10.2022
|Химик-Август
|1 : 0
|Зенит-Ижевск
|16.10.2022
|Химик-Август
|1 : 2
|Оренбург-2
|23.10.2022
|Новосибирск
|2 : 1
|Химик-Август
|30.10.2022
|Химик-Август
|2 : 2
|Носта
|06.11.2022
|Челябинск
|5 : 0
|Химик-Август
|09.11.2022
|Иртыш
|3 : 0
|Химик-Август
|19.04.2023
|Динамо
|0 : 0
|Химик-Август
|09.04.2023
|Химик-Август
|0 : 0
|Торпедо Миасс
|16.04.2023
|Тюмень
|0 : 0
|Химик-Август
|23.04.2023
|Химик-Август
|0 : 0
|Амкар-Пермь
|29.04.2023
|Урал-2
|0 : 0
|Химик-Август