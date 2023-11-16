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    • Глебов объяснил желание российских игроков уехать в Европу

    Глебов объяснил желание российских игроков уехать в Европу

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему многие российские игроки стремятся уехать в Европу и прокомментировал перехода Далера Кузяева из «Зенита» в «Гавр».

    – Тема отъезда игроков в Европу раз за разом поднимается. Почему вы все так хотите уехать?

    – Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого.

    – Но, если менять «Зенит» на «Гавр», это странно. Понимаю, когда можете поехать туда вы – зарплаты сопоставимы. Но когда люди из «Зенита» рвутся, для меня это странно.

    – Далер решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел – вижу в этом только положительный момент.

    • 30-летний Кузяев летом перешел в «Гавр», подписав контракт до конца сезона-2024/25.
    • Глебов в этом сезоне провeл 20 матчей за «Ростов», в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 14:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 часов назад

      Где эти многие , о чём тут всё время поднимается разговор ?
      Вечное бла-бла-бла, сами выдумают тему и пошли -поехали её мусолить.
      В свободной стране человек имеет право жить и работать где хочет.
      Вот некоторые и пользуются этим правом.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 часов назад

      Это кто же из питерской помойки та рвется за бугор, даже смазные из Ю.Америки притихли, ну кто им будет платить такое бабло как ПРОМКВАС. они не дураки

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