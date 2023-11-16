Глебов объяснил желание российских игроков уехать в Европу

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему многие российские игроки стремятся уехать в Европу и прокомментировал перехода Далера Кузяева из «Зенита» в «Гавр».

– Тема отъезда игроков в Европу раз за разом поднимается. Почему вы все так хотите уехать?

– Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого.

– Но, если менять «Зенит» на «Гавр», это странно. Понимаю, когда можете поехать туда вы – зарплаты сопоставимы. Но когда люди из «Зенита» рвутся, для меня это странно.

– Далер решил попробовать, почему нет. Может быть, решил выйти из тепличных условий. И вышел – вижу в этом только положительный момент.