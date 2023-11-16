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    Семак ответил на вопрос о работе за границей

    У главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, хочет ли он поработать в иностранном клубе.

    «Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы.

    Лига чемпионов – приличный бонус за победу в РПЛ. Это самый сильный клубный турнир. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа – чемпионат России», – сказал Семак.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем петербуржцы становились чемпионами 5 раз подряд.
    • Будучи футболистом, Семак выступал во Франции за «ПСЖ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2023 13:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 часов назад

      Что за дебилизм, то игроков всех спрашивают о желании в Европе поиграть , теперь до тренеров дорвались .
      Кому они нахер там нужны ?
      Взяли одно в третьесортный клуб Сербии и то через 3 месяца выгнали.

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      Рейтинг: +654

      saf05 13 часов назад

      Без газпрома не потянет

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Таити, Таити, нас и здесь не плохо кормят! Гыгыгы

      1
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