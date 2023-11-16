Семак ответил на вопрос о работе за границей

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака спросили, хочет ли он поработать в иностранном клубе.
«Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы.
Лига чемпионов – приличный бонус за победу в РПЛ. Это самый сильный клубный турнир. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа – чемпионат России», – сказал Семак.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- При нем петербуржцы становились чемпионами 5 раз подряд.
- Будучи футболистом, Семак выступал во Франции за «ПСЖ».
Источник: «Чемпионат»