Реакция Уткина на спор комментаторов «Матч ТВ» из-за ТЭФИ

Видеоблогер Василий Уткин высказался по спору коллег с «Матч ТВ», который возник из-за номинации на ТЭФИ.

Константин Генич удивился тому, что в номинации ведущий спортивной программы/спортивный комментатор на премию ТЭФИ выдвинуты 2 репортажа Губерниева и не отмечена работа на финале ЧМ-2022 Романа Трушечкина и Дмитрия Шнякина.

В ответ Дмитрий Губерниев написал: «Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! Просто надо хорошо работать и не завидовать».

Позднее к спору присоединился Дмитрий Шнякин, оценивший реакцию Губеринева словами: «Вулканическое и показательное горение ягодиц!» Также он назвал лучшим биатлонным комментатором Сергея Курдюкова.

Роман Нагучев отметил: «ТЭФИ в его нынешнем виде – мало за такой финал».

В номинации «Программа о спорте» на ТЭФИ были номинированы программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Катар-2022. Все на футбол», которую вел Георгий Черданцев, а также «Небесная грация».

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

«Вчера вечером разразился срачик насчет выдвижения номинантов на ТЭФИ. Началось с того, что футбольные комментаторы здорово вздулись от того, что среди финалистов нет репортажа о финале чемпионата мира в Катаре. Работали Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин; пишу в алфавитном порядке, чтобы не породить новый срач о неуважении.

Тут мне сказать нечего, я этот комментарий не слышал. Сам комментировал на большом мероприятии. Жалею ли, что не слышал? Да нет. Слышал некоторые предыдущие, в основном мне было грустно; но это, конечно, факт только моей жизни.

Тем не менее характерно, что в номинации «комментатор/ведущий программы» вообще репортаж только один. С пекинской Олимпиады. А это февраль 2022 года. Выходит, с тех пор достойных номинации репортажей не было; я с этим, кстати, почти согласен, но важнее, что так думает телеакадемия, и так думает, полагаю, «МмматчТВ» – они ж выдвигали.

И вообще на две номинации – спортпрограмма и комм/ведущий выдвинуто всего четыре продукта. Разве это не сеанс саморазоблачения?)) «Да, ребята; работаем мы много, но реально хорошего, призового, делаем мало! Мы такие».

Что еще сказать? Там вообще не про мастерство, там про статус. Во-1, для телеканала важно показать, что спортивного телевидения за рамками «МмматчТВ» нет. А во-2, выдвигаются как бы «старшаки», генералитет. Опять же – я всю дорогу говорю, что ничего нового, веселого и живого там найти не могут, вот и снова Дмитрий Губерниев, вот и снова Георгий Черданцев. Это тоже такое же саморазоблачение. У обоих генералов весомые причины: у Губера всего четыре ТЭФИ, ему мало. Он призовую полку дома, наверное, штук под семь сделал.

У Черданцева другая, но не менее острая проблема: статуэток у него ни одной, ему обидно, накануне оглашения финалистов я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила.

Две передачи – незабываемый выпуск «Биатлона с ДГ», который буквально расцветил праздничными красками 19 февраля минувшего года, и выпуск «Все на матч!» от 18 декабря, который многие хранят на жестком диске и пересматривают в минуты невзгод, возвращая себе душевное равновесие, так вот – эти две передачи есть в обеих номинациях. Ни о чем, кроме скудости творческих успехов и творчества вообще на «Ммматче», это не говорит.

В остальном – давно все любители спорта знают, что лучшие спортивные программы на ютьюбе. Статуэтов и статуэток за это не положено, но не за них там люди и работают. Генич, штатник «Ммматча», тоже это понимает; собсно, я вспоминаю, как перед ЧМ он жаловался (это Константин умеет), что ему маловато матчей дали; так потому и мало дали, что на «Коммент Шоу» работает, и, кстати, гораздо круче, чем на Ммм… Ну, вы поняли.

А Дима Шнякин (Роман в Интернете нем) со своим возмущением должен просто понять, что ему официальные награды не по чину. Сперва Губер соберет статуэтов, сколько ему надо. Потом должен хоть раз Черданцев получить из-под своей жабы. Потом еще Губер пару раз, потом Генич, потом девушка с большой грудью, и только после этого, возможно, Дмитрий Шнякин. Это будет не скоро, это будет уже домашний праздник с сединою на висках», – написал Уткин.

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