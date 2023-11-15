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  • Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

Комментаторы «Матч ТВ» спорят друг с другом: Шнякин и Генич vs Губерниев. Их пробовал рассудить босс

15 ноября 2023, 13:56
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Премия «ТЭФИ» объявила номинантов в различных категориях. В это число попали и номинации «Программа о спорте» и «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

И премия вызвала споры среди комментаторов «Матч ТВ».

Кто представлен в номинациях

«Программа о спорте»:

  • «Небесная грация» (выпуск от 16.06.23);
  • «Катар 2022. Все на футбол» (выпуск от 18.12.22);
  • «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (выпуск от 19.02.23).

«Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор»:

  • Георгий Черданцев («Катар‑2022. Все на футбол»);
  • Дмитрий Губерниев (номинирован за авторскую программу о биатлоне на «Матч ТВ» и освещение мужского лыжного марафона на Олимпийских играх‑2022 на телеканале «Россия‑1»).

Кто и почему спорит из-за этого

В небольшой перепалке сошлись Константин Генич, Дмитрий Губерниев и Дмитрий Шнякин.

• Первый написал Шнякин: «Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина, репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых».

Константин Генич ответил: «Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны!

Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Тру или Шнякой, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий. Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую.

Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, на хрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар».

• Дальше на это обсуждение отреагировал уже Дмитрий Губерниев: «Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи!

Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий – респект!».

Комментаторов попытался помирить босс «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Константин Тащин прокомментировал эту историю в телеграм-канале:

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите?

Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И ТЭФИ в том числе.

Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на «Матче». И выспаться перед новыми эфирами».

Есть и стороннее мнение – от Василия Уткина. Он высказался о премии

Просто прочитайте комментарий Уткина:«Вчера вечером разразился срачик насчет выдвижения номинантов на ТЭФИ. Началось с того, что футбольные комментаторы здорово вздулись от того, что среди финалистов нет репортажа о финале чемпионата мира в Катаре. Работали Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин – пишу в алфавитном порядке, чтобы не породить новый срач о неуважении.

Тут мне сказать нечего, я этот комментарий не слышал. Сам комментировал на большом мероприятии «Фонбет». Жалею ли, что не слышал? Да нет. Слышал некоторые предыдущие, в основном мне было грустно; но это, конечно, факт только моей жизни.

Тем не менее характерно, что в номинации «Комментатор/ведущий программы» вообще репортаж только один. С пекинской Олимпиады. А это февраль 2022 года. Выходит, с тех пор достойных номинации репортажей не было, я с этим, кстати, почти согласен, но важнее, что так думает телеакадемия, и так думает, полагаю, «Матч ТВ» – они ж выдвигали.

И вообще на две номинации – спортпрограмма и комментатор/ведущий – выдвинуто всего 4 продукта. Разве это не сеанс саморазоблачения? «Да, ребята, работаем мы много, но реально хорошего, призового, делаем мало! Мы такие».

Что еще сказать? Там вообще не про мастерство, там про статус. Во-первых, для телеканала важно показать, что спортивного телевидения за рамками «Матч ТВ» нет. А во-вторых, выдвигаются как бы «старшаки», генералитет.

Опять же, я всю дорогу говорю, что ничего нового, веселого и живого там найти не могут, вот и снова Губерниев, вот и снова Черданцев. Это такое же саморазоблачение. У обоих генералов весомые причины: у Губера всего 4 ТЭФИ, ему мало. Он призовую полку дома, наверное, штук под семь сделал.

У Черданцева другая, но не менее острая проблема: статуэток у него ни одной, ему обидно, накануне оглашения финалистов я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила.

Две передачи – незабываемый выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», который буквально расцветил праздничными красками 19 февраля минувшего года, и выпуск «Все на Матч» от 18 декабря, который многие хранят на жестком диске и пересматривают в минуты невзгод, возвращая себе душевное равновесие – так вот, эти две передачи есть в обеих номинациях. Ни о чем, кроме скудости творческих успехов и творчества вообще на «Матче», это не говорит.

В остальном – давно все любители спорта знают, что лучшие спортивные программы на ютубе. Статуэтов и статуэток за это не положено, но не за них там люди и работают. Генич, штатник «Матча», тоже это понимает – собственно, я вспоминаю, как перед ЧМ он жаловался (это Константин умеет), что ему маловато матчей дали – так потому и мало дали, что на «Коммент Шоу» работает, и, кстати, гораздо круче, чем на… Ну, вы поняли.

А Дима Шнякин (Роман в интернете нем) со своим возмущением должен просто понять, что ему официальные награды не по чину.

Сперва Губер соберет статуэтов, сколько ему надо. Потом должен хоть раз Черданцев получить из-под своей жабы. Потом еще Губер пару раз, потом Генич, потом девушка с большой грудью, и только после этого, возможно, Дмитрий Шнякин. Это будет не скоро, это будет уже домашний праздник с сединою на висках».

Фото: Pavel Kashaev, Edgar Breschanov/Global Look Press, телеграм-канал Константина Генича

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Генич Константин Уткин Василий
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1700068744
Если говорить по чесноку финал ЧМ был реально хорош как игра так и комментатор. Конечно шняка остаётся шнягой . Но Трушечкин обязан получить её . Но а так это лишь пиар ход. Чтобы мы щас писали КОММЫ . Больше охват зрителей . Люди любят споры ссоры и грязь. Вот и Губа со Шнягой творят что хотят НА ОФИЦИАЛЬНОМ КАНАЛЕ
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МАН. Ю
1700117293
Уткин, браво!!!!! Не бровь, а а глаз!!!!! Особенно про девушку с большими грудями!!!!
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