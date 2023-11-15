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    Дебютант Лиги чемпионов уволил главного тренера

    Берлинский «Унион» сообщил об уходе главного тренера Урса Фишера со своего поста. Такое решение принято президентом клуба Дирком Зинглером по итогам личной беседы с наставником.

    Вместе с Фишером команду покидает его помощник Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить Марко Гроте из команды «Униона» U19.

    • Фишер работал в клубе с 2018 года. Под его руководством берлинцы вышли в Бундеслигу, а затем дебютировали в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
    • В нынешнем сезоне «Унион» идет на последнем месте в чемпионате Германии с шестью очками после 11 матчей. При этом берлинцы потерпели девять поражений подряд.
    • В групповом этапе дебютной для команды ЛЧ на счету «Униона» 1 очко после четырех матчей.
    • В Кубке Германии клуб прошел один раунд, но затем выбыл на стадии 1/16 финала.

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    Источник: Официальный сайт «Униона»

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    15.11.2023 13:04
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