Дебютант Лиги чемпионов уволил главного тренера

Берлинский «Унион» сообщил об уходе главного тренера Урса Фишера со своего поста. Такое решение принято президентом клуба Дирком Зинглером по итогам личной беседы с наставником.

Вместе с Фишером команду покидает его помощник Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить Марко Гроте из команды «Униона» U19.