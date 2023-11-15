Дебютант Лиги чемпионов уволил главного тренера

Берлинский «Унион» сообщил об уходе главного тренера Урса Фишера со своего поста. Такое решение принято президентом клуба Дирком Зинглером по итогам личной беседы с наставником.
Вместе с Фишером команду покидает его помощник Маркус Хоффманн. В качестве временного главного тренера командой до дальнейшего уведомления будет руководить Марко Гроте из команды «Униона» U19.
- Фишер работал в клубе с 2018 года. Под его руководством берлинцы вышли в Бундеслигу, а затем дебютировали в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
- В нынешнем сезоне «Унион» идет на последнем месте в чемпионате Германии с шестью очками после 11 матчей. При этом берлинцы потерпели девять поражений подряд.
- В групповом этапе дебютной для команды ЛЧ на счету «Униона» 1 очко после четырех матчей.
- В Кубке Германии клуб прошел один раунд, но затем выбыл на стадии 1/16 финала.
Источник: Официальный сайт «Униона»