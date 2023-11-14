Депутат Милонов: «Зачем Пиняев издевался над Дзюбой?»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о предполагаемом конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

О драке между футболистами «Локомотива» сообщил инсайдер Иван Карпов.

В клубе такую версию событий отрицают.

Представитель Дзюбы также опроверг новость о потасовке.

– Тут вопрос – зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Ну старый, ну не бегает, все это знают. Для чего ему указывать на это? Артему и без того несладко в последнее время.

Борзота молодежи тоже иногда зашкаливает. Можно и промолчать. Уверен, что этот молодой спортсмен станет крутым и очень замечательным, его будут все уважать, желаю ему успехов, но есть вопрос элементарного уважения к опытным товарищам.

– Дзюба молодец, все правильно сделал?

– Конечно, ему обидно. Но уверен, что это не отразится на их отношениях, уверен, что они друг друга уже простили, пожали руки и забыли этот инцидент.