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    Депутат Милонов: «Зачем Пиняев издевался над Дзюбой?»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о предполагаемом конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    • О драке между футболистами «Локомотива» сообщил инсайдер Иван Карпов.
    • В клубе такую версию событий отрицают.
    • Представитель Дзюбы также опроверг новость о потасовке.

    – Тут вопрос – зачем Пиняев издевался над Дзюбой. Ну старый, ну не бегает, все это знают. Для чего ему указывать на это? Артему и без того несладко в последнее время.

    Борзота молодежи тоже иногда зашкаливает. Можно и промолчать. Уверен, что этот молодой спортсмен станет крутым и очень замечательным, его будут все уважать, желаю ему успехов, но есть вопрос элементарного уважения к опытным товарищам.

    – Дзюба молодец, все правильно сделал?

    – Конечно, ему обидно. Но уверен, что это не отразится на их отношениях, уверен, что они друг друга уже простили, пожали руки и забыли этот инцидент.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.11.2023 18:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 14 ноября, 23:13

      Милонов сам из скандалов не вылазит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +552

      Бан 14 ноября, 21:28

      Найдите наконец человеку мускулистого темнокожего, пусть успокоит свое либидо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 14 ноября, 19:53

      Б...ять, ну вам то он зачем спорт, вы уж там в думе чудите и смейтесь над собой, что не думский депутат , то пациэнт палаты нумер 6

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22488

      Cleaner 14 ноября, 19:50

      Депутаты, займитесь ЦЕНАМИ, ПЕНСИЯМИ и ЗАРПЛАТАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Cleaner 14 ноября, 19:54

      так они этим и занимаются

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2520

      Fialet > Suvorov71 14 ноября, 20:52

      Точно. Цены растут, зарплаты не меняются, пенсии увеличивают на 200 руб в год.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 19:16

      Радужный мостик дружбы между думой и рпл)))

      1
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