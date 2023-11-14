Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

Москвичи победили со счетом 2:1.

Набрав 3 очка, команда финишировала на 6-м месте в чемпионате по итогам первого круга.

«Спартак» много матчей начинает ярко – с позиции силы, активно. Сейчас забили быстрые мячи, но потом происходит то же, что и почти всегда. Команда впадает в ступор, пропускают, а потом начинается вообще пожар.

Концовка второго тайма – плохо, просто отбивались, чтобы хоть как сохранить победный счет. На мой взгляд, такой нервяк – следствие работы Абаскаля. Когда он постоянно меняет состав, это нервирует команду, не дает стабильность.

Счастье, что на неделе между матчами с «Локо» и «Ростовом» не было Кубка, иначе бы опять были перемены, люди теряют уверенность. Дело не только в Соболеве, скажем.

Что происходит с Бонгонда? Он, когда только приехал из Испании, был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку – сейчас на месте правого защитника вышел Зобнин. Раньше, после игры в Екатеринбурге, он сажал Литвинова, который в том пропущенном голе не был виноват.

Ну этим людей просто прибивают. «Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности – потому что тренер ее не дает.

А второй тайм просто отбивался, причем – беспорядочно, «Ростов» был очень близок ко второму голу. В таких провалах виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться – вы отскочили.

Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок. В какой-то момент «Спартак» отправляет соперника в нокдаун, но не добивает, а продолжает играть в футбол. Надо на результат играть, спокойно доводить до крупного счета, и матч доигрывать», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.