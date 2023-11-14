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    • Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили»

    Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

    • Москвичи победили со счетом 2:1.
    • Набрав 3 очка, команда финишировала на 6-м месте в чемпионате по итогам первого круга.

    «Спартак» много матчей начинает ярко – с позиции силы, активно. Сейчас забили быстрые мячи, но потом происходит то же, что и почти всегда. Команда впадает в ступор, пропускают, а потом начинается вообще пожар.

    Концовка второго тайма – плохо, просто отбивались, чтобы хоть как сохранить победный счет. На мой взгляд, такой нервяк – следствие работы Абаскаля. Когда он постоянно меняет состав, это нервирует команду, не дает стабильность.

    Счастье, что на неделе между матчами с «Локо» и «Ростовом» не было Кубка, иначе бы опять были перемены, люди теряют уверенность. Дело не только в Соболеве, скажем.

    Что происходит с Бонгонда? Он, когда только приехал из Испании, был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку – сейчас на месте правого защитника вышел Зобнин. Раньше, после игры в Екатеринбурге, он сажал Литвинова, который в том пропущенном голе не был виноват.

    Ну этим людей просто прибивают. «Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности – потому что тренер ее не дает.

    А второй тайм просто отбивался, причем – беспорядочно, «Ростов» был очень близок ко второму голу. В таких провалах виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться – вы отскочили.

    Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок. В какой-то момент «Спартак» отправляет соперника в нокдаун, но не добивает, а продолжает играть в футбол. Надо на результат играть, спокойно доводить до крупного счета, и матч доигрывать», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    14.11.2023 17:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 15 ноября, 02:03

      Старый упоротый сектант хотел переспорить ещё более упоротых сектантов)) он видимо думает и надеется что они не конченые клоуны) Песь яову спасибо скажите за два гола,а так то вас Ростов драл как Сидорову козу

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 21:48

      Спартачи , с ПОБЕДОЙ !!!!
      Хоккеисты не подкачали !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +31936

      JTherry > Алексей З 15 ноября, 09:17

      хоккейный Спартак после прихода Голдобина вообще классную игру стал показывать, как сказал на стриме Вишневский, игроки в играх кайфуют, отодрали днище вчера в овертайме 4:3..!!!)

      1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JTherry 15 ноября, 09:27

      "Отодрали" это через чур, с боем скорее.

      0
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      Рейтинг: +31936

      JTherry > Алексей З 15 ноября, 09:39

      весь секрет пиара в том, чтобы набрасывать в тему то, чего нет на самом деле, а потом раздувать это через блохеров и ветеранов клуба: как сейчас про игру Спартака футбольного под руководством Абаскаля пишут примерно... на ветке дырнамовского вытерана приятно в том же духе "пройтись" по другим клубам перед началом работы по стае горлопанов, залетающих на ветку...) а "с боем или отодрали" - умный поймет...)))

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > JTherry 15 ноября, 09:45

      Ок

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      Рейтинг: +63

      за спартак топим 14 ноября, 20:52

      Господа ,хочу вам напомнить одно ...Вам ска все тренеры не нравятся , я никто посути в футболе ,но спорить с тем что Абаскаль ставит хорошую ,быструю игру я думаю вы не будете

      ...Тут зависит от игроков ,если ска соболь стоит к примеру и не бежит ,причем тут тренер ...если бл джикия прпускает 2 атаки - причем тут тренер ...

      3
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      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 14 ноября, 20:04

      Ловчев напоминает старого попугая, который слишком много знал о своём хозяине, за что был сдан в зоопарк, но и там: "я молчать не буду! тигру мясо не докладывают!")

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 14 ноября, 19:35

      1)В том, что нет в старте Бонгонды и Соболева -ничего страшного, а Денисова -счастье.
      2) Литвинов в пропущенном голе был виноват.
      3) Во втором тайме Ростов начал давить только после пенальти и близко до гола ему не было
      4) По такой игре, где у Спартака было больше остроты, говорить, что отскочили -это клиника
      5) дайте деду таблетки или верните на матч тв, а то он совсем расклеился

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 14 ноября, 18:03

      Ловчев и иже с ними, то бишь вся газпромовская мразь, правы)
      «Спартак» отскочил и взял Кубок)
      «Спартак» отскочил и с десятого места, вопреки Абаскалю и назло руководство клуба отскочил на третье место)
      А в матче с «Ростовом» показал фигу всем болелам и отскочил, якобы «выиграв» полностью проигранный матч(
      Бесспорно, команда Карпина имела подавляющее преимущество и должна была забивать минимум 7-8 мячей.
      Какие были у ростовчан тонкие и хитроумные комбинации, точные навесы на чугунную голову блестящего Комличенко, а какой дриблинг и понимание игры показывал Голенков!
      В общем АБАСКАЛЯ ГНАТЬ!
      И , если кого-то не устраивают такие выдающиеся тренеры-аналитики, как ГРИГОРЯН или МОСТОВОЙ, то, о радость, в Рассею возвращается сам КЕРЖАКОВ!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 17:44

      Старый маразматик , а Ростову не повезло с голом ?
      Беспорядочные удары по воробьям и навесы на Колю , вот и вся игра в атаке.
      По этой игре наверно одна ( очередная) ошибка , выход на поле Мозеса, а в остальном всё понятно. Игра Медины ужасна , но и Бонгонда мало что изменил.
      Как то так.

      6
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      ...
      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК > Алексей З 14 ноября, 18:44

      С Ловчевым всё понятно.
      На счёт Медины- отлично играл держал правый край, потом устал.
      Бонгонда выполнил отлично установку выручал, подстраховывал.
      Видимо отвлекало от просмотра вас что то.

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > САДЫЧОК 14 ноября, 18:49

      Садычок, вы оригинал , даже не буду вступать в полемику по игрокам.
      Смотрите , любуйтесь , наслаждайтесь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная > Алексей З 14 ноября, 19:16

      Кстати Бонгонда качественно помог в обороне, а вот Мозес полный минус ноль.

      8
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      Рейтинг: +63

      за спартак топим > шахта Заполярная 14 ноября, 20:48

      Мозес с запаса редко выходил тактчто бы прям все рзменить ..он профи ( с этим спорить нет смысла думаю) но он после очень тяжело травмы ..да ляпнул пару раз,но не критично

      0
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      Рейтинг: +31936

      JTherry 14 ноября, 17:40

      Ловчев банальщину гонит, будто болельщики не видят, что игроки слабоваты для чемпионских целей, потому и приходится тасовать состав, как колоду карт, переставляя Зобнина на позицию ПЗ, и кстати, он удачно сыграл там... и брюзжать про тренера Спартака бывшему защитнику дырнамы совершенно не стоит, ведь мы тоже понимаем: лишили Серафимыча подачек на срач-тв, вот и строчит дед в телеге про Спартак, потому что, Спартак - это касса..!!!) дед, про динаму давай, как там Личка "бороздит"..!))))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 17:28

      Даже Серафимычу стыдно за игру хряков. Все кидают какахи в свинарню. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 20:18

      ПАЛКА В ЖОПЕ,ну что ты так переживаешь за народную команду, все будет хорошо, вечерком тебе опять вставят палку у помойки и ты пойдешь спокойно спать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 14 ноября, 17:27

      В огороде бузина, в Киеве дядька,а в Спартаке плохой тренер)

      1
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