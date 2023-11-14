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  • Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили»

Ловчев упрекнул Абаскаля по итогам матча «Спартак» – «Ростов»: «Нечему радоваться - вы отскочили»

14 ноября 2023, 17:17
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

  • Москвичи победили со счетом 2:1.
  • Набрав 3 очка, команда финишировала на 6-м месте в чемпионате по итогам первого круга.

«Спартак» много матчей начинает ярко – с позиции силы, активно. Сейчас забили быстрые мячи, но потом происходит то же, что и почти всегда. Команда впадает в ступор, пропускают, а потом начинается вообще пожар.

Концовка второго тайма – плохо, просто отбивались, чтобы хоть как сохранить победный счет. На мой взгляд, такой нервяк – следствие работы Абаскаля. Когда он постоянно меняет состав, это нервирует команду, не дает стабильность.

Счастье, что на неделе между матчами с «Локо» и «Ростовом» не было Кубка, иначе бы опять были перемены, люди теряют уверенность. Дело не только в Соболеве, скажем.

Что происходит с Бонгонда? Он, когда только приехал из Испании, был совершенно другим, а сейчас с центра поля убежать не может? Соболев сидит. Денисов сел на лавку – сейчас на месте правого защитника вышел Зобнин. Раньше, после игры в Екатеринбурге, он сажал Литвинова, который в том пропущенном голе не был виноват.

Ну этим людей просто прибивают. «Спартак» хорошо начал, но не добил соперника, не чувствовалось уверенности – потому что тренер ее не дает.

А второй тайм просто отбивался, причем – беспорядочно, «Ростов» был очень близок ко второму голу. В таких провалах виноват тренер. Абаскаль после матча помахал руками трибунам и побежал в раздевалку радоваться. Нечему радоваться – вы отскочили.

Повезло, что «Ростов» не забил второй, хотя был близок. В какой-то момент «Спартак» отправляет соперника в нокдаун, но не добивает, а продолжает играть в футбол. Надо на результат играть, спокойно доводить до крупного счета, и матч доигрывать», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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NewLife
1699972022
В огороде бузина, в Киеве дядька,а в Спартаке плохой тренер)
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JTherry
1699972850
Ловчев банальщину гонит, будто болельщики не видят, что игроки слабоваты для чемпионских целей, потому и приходится тасовать состав, как колоду карт, переставляя Зобнина на позицию ПЗ, и кстати, он удачно сыграл там... и брюзжать про тренера Спартака бывшему защитнику дырнамы совершенно не стоит, ведь мы тоже понимаем: лишили Серафимыча подачек на срач-тв, вот и строчит дед в телеге про Спартак, потому что, Спартак - это касса..!!!) дед, про динаму давай, как там Личка "бороздит"..!))))
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FCSpartakM
1699979722
1)В том, что нет в старте Бонгонды и Соболева -ничего страшного, а Денисова -счастье. 2) Литвинов в пропущенном голе был виноват. 3) Во втором тайме Ростов начал давить только после пенальти и близко до гола ему не было 4) По такой игре, где у Спартака было больше остроты, говорить, что отскочили -это клиника 5) дайте деду таблетки или верните на матч тв, а то он совсем расклеился
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ScarlettOgusania
1699981481
Ловчев напоминает старого попугая, который слишком много знал о своём хозяине, за что был сдан в зоопарк, но и там: "я молчать не буду! тигру мясо не докладывают!")
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за спартак топим
1699984330
Господа ,хочу вам напомнить одно ...Вам ска все тренеры не нравятся , я никто посути в футболе ,но спорить с тем что Абаскаль ставит хорошую ,быструю игру я думаю вы не будете ...Тут зависит от игроков ,если ска соболь стоит к примеру и не бежит ,причем тут тренер ...если бл джикия прпускает 2 атаки - причем тут тренер ...
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