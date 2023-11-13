Газзаев назвал главную причину проблем ЦСКА в этом сезоне

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев проанализировал выступление команды в первом круге РПЛ.
«Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона.
Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной – победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию.
Второй момент: безусловно, армейцев стали преследовать травмы. Роша, Мойзес, Дивеев. Мы наблюдали за экспериментами в обороне при отсутствии равноценных замен.
Почему в прошлом сезоне команда хорошо прошла заключительный отрезок чемпионата и стала серебряным призeром? Был стабильный состав. А сегодня его попросту нет, у армейцев есть молодые и не интегрированные в игру футболисты.
Если у клуба есть амбиции на чемпионство, а других у ЦСКА быть не может, руководство было обязано помочь главному тренеру Владимиру Федотову перед стартом сезона», – сказал Газзаев.
- ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 25 очков в 15 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 баллов.