Газзаев назвал главную причину проблем ЦСКА в этом сезоне

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев проанализировал выступление команды в первом круге РПЛ.

«Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона.

Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной – победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию.

Второй момент: безусловно, армейцев стали преследовать травмы. Роша, Мойзес, Дивеев. Мы наблюдали за экспериментами в обороне при отсутствии равноценных замен.

Почему в прошлом сезоне команда хорошо прошла заключительный отрезок чемпионата и стала серебряным призeром? Был стабильный состав. А сегодня его попросту нет, у армейцев есть молодые и не интегрированные в игру футболисты.

Если у клуба есть амбиции на чемпионство, а других у ЦСКА быть не может, руководство было обязано помочь главному тренеру Владимиру Федотову перед стартом сезона», – сказал Газзаев.