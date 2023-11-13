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    Семин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

    Юрий Семин порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    «Основные итоги подведет турнирная таблица по окончании сезона. На данный момент все закономерно – тройка лидеров соответствует показанному командами уровню.

    Но особняком все-таки стоят два клуба – «Краснодар» и «Зенит». Они демонстрируют более стабильный и качественный футбол по сравнению с другими.

    Не удивляет, что именно «Краснодар» лидирует по итогам первого круга. Клуб имеет лучшую инфраструктуру в стране, обладает хорошим подбором игроком.

    Они просто обязаны воспользоваться сегодняшней ситуацией. Считаю их главными претендентами на чемпионство», – сказал Семин.

    • «Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.
    • «Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.
    • Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.e

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.11.2023 15:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14

      Виктор-Лившиц-vkontakte 14 ноября, 18:19

      Одно знаю: Зенит будет в тройке. Третьим. А чемпионом или Краснодар, или ЦСКА.

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      Рейтинг: +2054

      morgan59 13 ноября, 19:44

      Будет печально, если до 26 тура лидером будет Краснодар, а потом четыре тура подряд потеря очков.

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > morgan59 14 ноября, 21:19

      Это мне напомнит Арсенал и МС, в прошлос сезоне.
      :)))

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 13 ноября, 18:44

      Да нееее. будет питерская помойка

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Suvorov71 14 ноября, 21:20

      Вот видешь, быть адекватным не так уж и тяжело.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Питерский князь 14 ноября, 21:26

      ты обчем?

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 13 ноября, 16:20

      Будет смешно, если Краснодыр в тройку не попадет.

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      Рейтинг: +10

      Против дэбилов > Питерский князь 14 ноября, 19:13

      Будет смешно если ты всё-таки научишься выговаривать букву А в последнем слоге слова Краснодар

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Против дэбилов 14 ноября, 21:18

      А чего смешного, позволь узнать?

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