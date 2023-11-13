Семин назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Юрий Семин порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Основные итоги подведет турнирная таблица по окончании сезона. На данный момент все закономерно – тройка лидеров соответствует показанному командами уровню.

Но особняком все-таки стоят два клуба – «Краснодар» и «Зенит». Они демонстрируют более стабильный и качественный футбол по сравнению с другими.

Не удивляет, что именно «Краснодар» лидирует по итогам первого круга. Клуб имеет лучшую инфраструктуру в стране, обладает хорошим подбором игроком.

Они просто обязаны воспользоваться сегодняшней ситуацией. Считаю их главными претендентами на чемпионство», – сказал Семин.

«Краснодар» набрал 32 очка в 15 турах РПЛ.

«Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, отставая на 2 балла.

Opta подсчитала, что чемпионом с вероятностью почти 58 процентов снова станут петербуржцы.e

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?