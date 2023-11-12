Григорян заявил о недостаточной компетенции Абаскаля

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян увидел профессиональный пробел в коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Когда Абаскаль появился у нас, я сразу подумал: «Молодой парень, как здорово изменился «Спартак» в атакующих действиях». В некоторых матчах атака команды вызывала восхищение. Я понимал, что эти недочeты в оборонительных действиях со временен Абаскалем устранятся.

Но времени прошло столько, и, наблюдая за РПЛ и игрой «Спартака», ты понимаешь, что он не знает, как их устранить. Просто не знает. Если бы знал, давно бы устранил. Дело не в Алексисе Дуарте, Георгии Джикии или ещe ком‑то. Дело в том, что он настолько хорош в построении игры в атаке, насколько он испытывает проблемы в оборонительных действиях», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».