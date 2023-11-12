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    Григорян заявил о недостаточной компетенции Абаскаля

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян увидел профессиональный пробел в коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Когда Абаскаль появился у нас, я сразу подумал: «Молодой парень, как здорово изменился «Спартак» в атакующих действиях». В некоторых матчах атака команды вызывала восхищение. Я понимал, что эти недочeты в оборонительных действиях со временен Абаскалем устранятся.

    Но времени прошло столько, и, наблюдая за РПЛ и игрой «Спартака», ты понимаешь, что он не знает, как их устранить. Просто не знает. Если бы знал, давно бы устранил. Дело не в Алексисе Дуарте, Георгии Джикии или ещe ком‑то. Дело в том, что он настолько хорош в построении игры в атаке, насколько он испытывает проблемы в оборонительных действиях», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • У Абаскаля в «Спартаке» 2-й сезон.
    • Команда идет в РПЛ 7-й.
    • У испанца контракт до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.11.2023 16:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM 12 ноября, 18:17

      Он себе такие слова перед зеркалом говорит, интересно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 12 ноября, 17:47

      Кто бы говорил. Хабаровский Петушара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 12 ноября, 17:15

      Да уж, мнение такого выдающегося тренера, как ГРИГОРЯН, весьма ценно)
      Вот его впечатляюшее резюме:


      В сезоне 2017/2018 тренировал «АНЖИ» с 15.07 по 12.08
      ИТОГ: 5 поражений 1 победа

      В сезоне 2019/2020 тренировал «ТАМБОВ» с 14.07. по 19.10
      ИТОГ: 9 поражений, 2 победы

      В сезоне 2023/2024 тренировал «КУБАНЬ» с 16.09. по 9.10
      ИТОГ: 7 поражений, 2 победы


      4
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      Рейтинг: +1415

      Krics > rac531 12 ноября, 17:31

      Как то неприлично критиковать коллег по цеху,тем более,что сам звёзд с неба не хватал,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +1415

      Krics > rac531 12 ноября, 17:33

      Это твоему оппоненту,сори.

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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 12 ноября, 16:50

      а про свою компетенцию, что скажешь? как не стыдно обсуждать тренера, когда сам полный ноль!




















































































      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 12 ноября, 16:15

      Ну еще бы у прохожей тети Дуси спросили про рыжего

      3
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