Кузяев и Головин дали совместное интервью после матча «Гавр» – «Монако»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов подошел к российским игрокам «Гавра» и «Монако» после матча 12-го тура Лиги 1 (0:0).
Далер Кузяев и Александр Головин обменялись мнениями по матчу.
- «Гавр» не реализовал пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
- Кузяева заменили на 90-й минуте, Головин провел весь матч.
- Впереди у игроков поездка в Россию в сборную.
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Источник: «Бомбардир»