Кузяев и Головин дали совместное интервью после матча «Гавр» – «Монако»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов подошел к российским игрокам «Гавра» и «Монако» после матча 12-го тура Лиги 1 (0:0).

Далер Кузяев и Александр Головин обменялись мнениями по матчу.

«Гавр» не реализовал пенальти в компенсированное время 2-го тайма.

Кузяева заменили на 90-й минуте, Головин провел весь матч.

Впереди у игроков поездка в Россию в сборную.

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