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    • Кузяев и Головин дали совместное интервью после матча «Гавр» – «Монако»

    Кузяев и Головин дали совместное интервью после матча «Гавр» – «Монако»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов подошел к российским игрокам «Гавра» и «Монако» после матча 12-го тура Лиги 1 (0:0).

    Далер Кузяев и Александр Головин обменялись мнениями по матчу.

    • «Гавр» не реализовал пенальти в компенсированное время 2-го тайма.
    • Кузяева заменили на 90-й минуте, Головин провел весь матч.
    • Впереди у игроков поездка в Россию в сборную.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2023 01:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Виктор-Лившиц-vkontakte 13 ноября, 20:46

      А Шмурнов чё там делает? Или они в Мытищах играли?

      0
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      Рейтинг: +8031

      Semenycch 12 ноября, 14:08

      Хорошее интервью двух ведущих игроков сборной!

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