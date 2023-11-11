«Краснодар» прокомментировал ничью с «Зенитом»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала пост по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- Краснодарцы забили первыми.
- Команда Владимира Ивича лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
- Впереди пауза на матчи сборных.
«Это был невероятно интересный и очень сложный матч!
Спасибо каждому болельщику чeрно-зелeных, кто переживал за нас как на трибуне стадиона, так и у экранов из родного города!
Продолжаем работу и будем готовиться к следующей игре», – написали краснодарцы.
Источник: «Бомбардир»