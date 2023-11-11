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    • Ромащенко заявил о несправедливости поражения «Ахмата» от «Локомотива»

    Ромащенко заявил о несправедливости поражения «Ахмата» от «Локомотива»

    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    • Грозненцы вели в счете.
    • «Ахмат» по итогам 1-го круга может опуститься на последнее место.
    • Ромащенко в команде с августа.

    «Такое случается с нами вторую игру подряд. Игру можно разделить на два тайма. В первом была робость, с чем она был связана, понятно. После перерыва мы полностью освободили свой разум. Играли так, как и говорили, полностью переигрывали «Локомотив», несмотря на то что два мяча пропустили.

    Это один из парадоксов, футбол иногда бывает несправедлив. Не могу упрекнуть команду в нежелании, они старались, но мы проиграли игру из‑за эпизодов.

    Ясмин Челикович дал сигнал, что не сможет сыграть далее, потому что есть проблема с суставом. У других проблем нет. Горечь от того, что незаслуженно проиграли, когда должны были брать три очка.

    Второй гол? Момент, над которым мы работаем. В предыдущем матче и сейчас мы в таких эпизодах отключаемся. Мы должны исправить психологический момент. Команда жива, двигается. Может быть, не хватает определeнных качеств, но организационно мы на очень хорошем уровне находимся», – сказал Ромащенко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2023 19:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 22:06

      Что-то с адекватностью совсем плохо.
      Локо заслуженно победил , доминируя практически весь матч.
      На перерыв надо было уходить 2:0 и спокойно доигрывать.
      Карпукас и Антон Мира провели отличный матч. Респект !.

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