Ромащенко заявил о несправедливости поражения «Ахмата» от «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал исход матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Грозненцы вели в счете.

«Ахмат» по итогам 1-го круга может опуститься на последнее место.

Ромащенко в команде с августа.

«Такое случается с нами вторую игру подряд. Игру можно разделить на два тайма. В первом была робость, с чем она был связана, понятно. После перерыва мы полностью освободили свой разум. Играли так, как и говорили, полностью переигрывали «Локомотив», несмотря на то что два мяча пропустили.

Это один из парадоксов, футбол иногда бывает несправедлив. Не могу упрекнуть команду в нежелании, они старались, но мы проиграли игру из‑за эпизодов.

Ясмин Челикович дал сигнал, что не сможет сыграть далее, потому что есть проблема с суставом. У других проблем нет. Горечь от того, что незаслуженно проиграли, когда должны были брать три очка.

Второй гол? Момент, над которым мы работаем. В предыдущем матче и сейчас мы в таких эпизодах отключаемся. Мы должны исправить психологический момент. Команда жива, двигается. Может быть, не хватает определeнных качеств, но организационно мы на очень хорошем уровне находимся», – сказал Ромащенко.