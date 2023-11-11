Губерниев объяснил свои слова о любви к «Спартаку»

Хоть ты за Спартак,
Что-то тут не так,
Спартачом стать чтоб
Не веди себя как жлоб.
За любовь не надо объясняться,
Чтобы в дураках не оказаться.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал свое высказывание о том, что он любит «Спартак».
«Спартак» нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране!
Для того чтобы футбол в России развивался, «Спартак» не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол», – объяснил Губерниев свои слова.
- «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.