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    Губерниев объяснил свои слова о любви к «Спартаку»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал свое высказывание о том, что он любит «Спартак».

    «Спартак» нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране!

    Для того чтобы футбол в России развивался, «Спартак» не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол», – объяснил Губерниев свои слова.

    • «Спартак» набрал 21 очко в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

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    Источник: Sport24

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    11.11.2023 15:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 12 ноября, 06:45

      Хоть ты за Спартак,
      Что-то тут не так,
      Спартачом стать чтоб
      Не веди себя как жлоб.
      За любовь не надо объясняться,
      Чтобы в дураках не оказаться.

      0
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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 11 ноября, 18:44

      Да он за всех болеет походу

      0
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      Рейтинг: +178

      witalik 11 ноября, 16:54

      У Димона два ордена: Дружбы Народов (у кого надо отсосал) и за Заслуги перед Отечеством (кому надо зад подставил). Не дрючьте диму и не давайте ему в рот: он - орденоносец, цвет нации, берущей в рот и имеемой в жопу...Всем доброго вечера...

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      Рейтинг: +19186

      DVOK68 11 ноября, 15:59

      Да ладно,губастый..."болельщик"футбольный)

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 15:55

      Я их так же люблю. С ними всегда смешно. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 11 ноября, 15:42

      Ох и лизун питерской помойки, а точнее ПРОМКВАСА, оно и понятно - деньги

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