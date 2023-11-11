Губерниев объяснил свои слова о любви к «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал свое высказывание о том, что он любит «Спартак».

«Спартак» нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране!

Для того чтобы футбол в России развивался, «Спартак» не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол», – объяснил Губерниев свои слова.