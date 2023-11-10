Губерниев признался в любви клубу РПЛ

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев имеет предпочтение насчет нового главного тренера «Спартака».

«Хочу, чтобы в «Спартак» пришел Станислав Черчесов. Я очень люблю «Спартак», – признался Дмитрий на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Отставание от 1-го места – 10 очков.

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