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    Губерниев признался в любви клубу РПЛ

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев имеет предпочтение насчет нового главного тренера «Спартака».

    «Хочу, чтобы в «Спартак» пришел Станислав Черчесов. Я очень люблю «Спартак», – признался Дмитрий на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Отставание от 1-го места – 10 очков.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 21:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26

      wlad wm--google 11 ноября, 16:17

      Все мясо тупое, как губерниев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Aндрей-кадулин-google 11 ноября, 15:45

      Вот оно проклятие Спартака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 11 ноября, 08:47

      Нифига ты Спартак не любишь, если такое ему желаешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2172

      almanev 11 ноября, 08:12

      Ну, Губерниев известная путана, кого только не любит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 11 ноября, 07:48

      Кого только нет в наших рядах....

      2
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      Рейтинг: +6604

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 11 ноября, 19:23

      Небольшое прибавление, несмотря на личные габариты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6607

      Enter2006 10 ноября, 23:07

      Он обшарпанная шлюха, куда выгоднее там и он, абсолютно без каких либо человеческих качеств. С запятнавшим себя на всю жизнь комментарием про Малафеева, ютуб канал не тот выбрал, нужно было "это проституция-брат!"

      1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 22:34

      Не удивительно что такой вот и любит спартак) сами сектанты и то в шоке от такого придурковатого болелы спартака)

      3
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 10 ноября, 22:38

      ПОХОЖ НА ТЕБЯ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Suvorov71 10 ноября, 22:46

      Счас за тобой подъедут,обслужишь как положено,по тарифу

      2
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      Рейтинг: +976

      timon2401 > TIMOTHY 10 ноября, 22:49

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 11 ноября, 02:43

      вонь помойная

      1
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      Рейтинг: +1538

      Дубина > Suvorov71 11 ноября, 07:42

      Вшивый))))

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      Рейтинг: +2023

      Айболид > TIMOTHY 11 ноября, 10:48

      А может наоборот ? Дима "Г" как глянул на сайте "хто тут за Спартак" - так сам в осадок выпал .
      - Б.ляяя не .уя себе , вот это зверьки !

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      Рейтинг: +2023

      Айболид 10 ноября, 22:27

      Ярчайший "любитель" спартака . Тут вон на сайте таких х-ва туча .

      2
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      Рейтинг: +1538

      Дубина > Айболид 11 ноября, 07:43

      Ну да ты и клоны твои вшивые))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Дубина 11 ноября, 10:45

      Клоун , беги в ТРЦ "Открывашка" - там дети аниматора требуют .

      2
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      Рейтинг: +421

      RedMaksim97 10 ноября, 22:11

      Любит Спартак, но при этом гоняет в цветах Локо на стадион

      0
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > RedMaksim97 10 ноября, 22:14

      В мире Губера одно другому не мешает).

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > RedMaksim97 10 ноября, 22:37

      Хитрый пёс, помойный он, отрабатывает всегда деньги ПРОМКВАС

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      Рейтинг: +5455

      Ziklop 10 ноября, 21:46

      за деньги признается в любви ко всем клубам!
      но про Спартак он давно говорил, так что в этот раз это правда!

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Ziklop 10 ноября, 21:55

      циклоп, его весь Спартак любит иногда группой

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