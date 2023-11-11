Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Доргу, Гендри, Рафья, Рамадани, Каба, Крстович, Банда, Эспето.
Главный тренер: Роберто Д'Аверса
«Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Лофтус-Чик, Райндерс, Крунич, Жиру, Леау, Чуквуэзе.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лечче» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»