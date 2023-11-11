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    • «Лечче» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Лечче» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Доргу, Гендри, Рафья, Рамадани, Каба, Крстович, Банда, Эспето.

    Главный тренер: Роберто Д'Аверса

    «Милан»: Менья, Калабрия, Эрнандес, Томори, Тьяв, Лофтус-Чик, Райндерс, Крунич, Жиру, Леау, Чуквуэзе.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лечче»«Милан»

    Лечче-Милан прямой эфир

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 13:35
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