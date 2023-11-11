Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Урала», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Ежов, Салтыков, Рассказов, Костанца, Бейл, Шитов, Гапонов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Урал»: Помазун, Бегич, Егорычев, Юшин, Бикфалви, Кулаков, Итало, Малькевич, Филипенко, Аюпов, Сунгатулин.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на «Матч! ТВ»;
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»