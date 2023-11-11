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    • «Крылья Советов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    «Крылья Советов» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Урала», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Ежов, Салтыков, Рассказов, Костанца, Бейл, Шитов, Гапонов.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    «Урал»: Помазун, Бегич, Егорычев, Юшин, Бикфалви, Кулаков, Итало, Малькевич, Филипенко, Аюпов, Сунгатулин.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Крылья Советов»«Урал»

    Крылья-Урал смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 13:02
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