Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Урала», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Ежов, Салтыков, Рассказов, Костанца, Бейл, Шитов, Гапонов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Урал»: Помазун, Бегич, Егорычев, Юшин, Бикфалви, Кулаков, Итало, Малькевич, Филипенко, Аюпов, Сунгатулин.

Главный тренер: Виктор Гончаренко