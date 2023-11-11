В «Тюмени» ответили, готовы ли к РПЛ – команда идет в Первой лиге на 2-м месте

Заместитель директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов оценил готовность клуба к РПЛ.

«Готова ли «Тюмень» к РПЛ? У команды ещe 17 туров, каждая следующая игра – самая сложная. Но у нас всe готово: есть стадион, хороший тренер и игроки. С инфраструктурой всe отлично, все стандарты будут пройдены. Но сейчас мы идeм от игры к игре, а дальше будет видно.

В Первой лиге большая плотность. Все думали, что «Торпедо» и «Химки» всех обыграют, а оказалось, что это не так», – сказал Харламов.