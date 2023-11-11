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    • В «Тюмени» ответили, готовы ли к РПЛ – команда идет в Первой лиге на 2-м месте

    В «Тюмени» ответили, готовы ли к РПЛ – команда идет в Первой лиге на 2-м месте

    Заместитель директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов оценил готовность клуба к РПЛ.

    «Готова ли «Тюмень» к РПЛ? У команды ещe 17 туров, каждая следующая игра – самая сложная. Но у нас всe готово: есть стадион, хороший тренер и игроки. С инфраструктурой всe отлично, все стандарты будут пройдены. Но сейчас мы идeм от игры к игре, а дальше будет видно.

    В Первой лиге большая плотность. Все думали, что «Торпедо» и «Химки» всех обыграют, а оказалось, что это не так», – сказал Харламов.

    • Тюменцы идут в Первой лиге 2-ми.
    • В прошлом сезоне команда была во Второй лиге.
    • «Тюмени» не было в высшем дивизионе с 1998 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 15 ноября, 17:44

      Тюмень уже на первом, но нужна ли она в РПЛ зачем там команда как они собираются играть в декабре или марте там полно снега и мороз

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