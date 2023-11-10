Луческу ответил, до какой стадии ЛЧ сейчас дошел бы «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил шансы клуба в Лиге чемпионов, выступай он там сейчас.

«Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил? Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтeр», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев», – сказал румын.

Луческу с 2020 по 2023 годы был главным тренером киевского «Динамо».

В «Зените» он работал в сезоне-2016/17, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России.

78-летний Луческу открыт для предложений о работе.

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