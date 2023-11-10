Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Луческу ответил, до какой стадии ЛЧ сейчас дошел бы «Зенит»

    Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил шансы клуба в Лиге чемпионов, выступай он там сейчас.

    «Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил? Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

    Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними! Напомню, «Шахтeр», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев», – сказал румын.

    • Луческу с 2020 по 2023 годы был главным тренером киевского «Динамо».
    • В «Зените» он работал в сезоне-2016/17, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России.
    • 78-летний Луческу открыт для предложений о работе.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Луческу высказался о конфликте России и Украины 10
    Луческу рассказал об отношении к Дзюбе
    Луческу объяснил, почему «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2023 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5367

      Каратель 11 ноября, 09:02

      Чтобы выйти в четвертьфинал нужно выйти из группы,а эта задача для зинки нерешаема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 10 ноября, 18:23

      просто лизнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 14:56

      Кофе поди херовое для гадания использовал.
      Если б Миллер зелени подкинул, можно и до 1/2 дойти, любой каприз за ваши деньги.
      В языке костей так и не обнаружили.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+