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    Луческу рассказал об отношении к Дзюбе

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил, что во время его работы в клубе он сделал Артема Дзюбу капитаном петербургской команды.

    «Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. Я впервые сделал его капитаном «Зенита», а потом он получил аналогичную должность в сборной! У меня с ним невероятные отношения. Всегда помогал российским игрокам, особенно Дзюбе, Кокорину, Смольникову», – сказал Луческу.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы и четыре раза завоевывал с командой золотые медали чемпионата России. Ныне он играет за московский «Локомотив».
    • Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/2017, выиграв с командой бронзовые медали в РПЛ и Суперкубок России. Недавно румынский специалист пост главного тренера киевского «Динамо».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    10.11.2023 13:00
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